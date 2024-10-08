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Hidayet Türkoğlu Yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı

Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:55
Hidayet Türkoğlu Yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı

Hidayet Türkoğlu Basketbol Federasyonu Başkanlığına Geri Dönüyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu, önemli bir gelişmeye sahne oldu. Yapılan seçimlerde, ünlü oyuncu ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, güven tazeleyerek yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Seçim Sonuçları ve Hidayet Türkoğlu'nun Mesajı

Genel kurulda delegelerin desteğiyle yeniden başkan seçilen Türkoğlu, "Basketbolumuzun ulusal ve uluslararası alandaki başarısını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm takımlara ve sporseverlere teşekkür ediyorum." dedi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk basketbolunun geleceği ve gelişimi için önemli projeler hayata geçirmeyi hedefliyor.

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