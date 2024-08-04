Hollanda'nın 4x400 Karışık Bayrak Takımı Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları, atletizmde şaşırtıcı sonuçlarla devam ediyor. 4x400 Karışık Bayrak Yarışı finalinde, Hollanda takımı altın madalya ile ödüllendirildi.

Hollanda'nın Başarılı Ekibi

Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink ve Femke Bol’dan oluşan Hollanda ekibi, finalleri Stade de France'da gerçekleştirerek, 3:07.43 derecesiyle birinci oldu.

Diğer Madalya Kazananları

İkinci sırayı ABD temsilcileri Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon ve Kaylyn Brown aldı ve 3:07.74 ile gümüş madalya kazandı. Üçüncülük ise Büyük Britanya'nın Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson ve Amber Anning'den oluşan takımına gitti; bu ekip 3:08.01 ile bronz madalyayı elde etti.