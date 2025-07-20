Hopa'da Pro Beach Voleybol Turnuvası Finali Yapıldı

Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Hopa etabı başarıyla tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Hopa Belediye Başkanlığı'nın iş birliğiyle düzenlenen turnuva, Hopa Beach Volley Arena'da gerçekleşti.

Turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna gibi ülkelerden toplam 24 takım katıldı. Dört gün süren mücadele sonunda, kadın ve erkek sporcular şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

Yarı Finaller ve Final Mücadeleleri

Turnuvanın son gününde yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları oynandı. Erkekler finalinde Yasin Baysal - Hasan Hüseyin Mermer ikilisi, İranlı Bahman Salemiinjeboroun - Arash Vakili takımını 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkekler üçüncülük karşılaşmasında ise Tuna İmdat - Barış Güldalı çifti, Berkün Eber Üstündağ - Ozan Ataseven'i 2-0'lık setlerle yenip bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Şampiyon Anna Kalchenko ve Kseniia Mazur

Kadınlar finalinde Ukraynalı Anna Kalchenko ve Kseniia Mazur çifti, Deniz Yıleri - Canan Özgür Aksoy ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede rakiplerini 2-0'lık skorla mağlup eden Kalchenko-Mazur ikilisi, turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Kadınlar üçüncülük maçında ise Ayşe Dil Mert – Selin Toy çifti, Medine Korkmaz - Kübra Hatice Tanrıkulu ikilisini setlerde 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.

Ödül Töreni

Dereceye giren takımlara, turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde başarıları nedeniyle ödülleri takdim edildi. Hopa, voleybol severler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Hopa etabı tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, Hopa Belediye Başkanlığınca, ilçedeki Hopa Beach Volley Arena'da düzenlenen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna'dan sporcular katıldı. Dereceye giren takımlara törenle ödülleri verildi.

Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Hopa etabı tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, Hopa Belediye Başkanlığınca, ilçedeki Hopa Beach Volley Arena'da düzenlenen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna'dan sporcular katıldı. Dereceye giren takımlara törenle ödülleri verildi.