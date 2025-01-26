Houston Rockets, Alperen Şengün'ün Göz Dolduran Performansıyla Cavaliers'ı Geçti

NBA'de Rockets'tan Kritik Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı karşılaşmada Cleveland Cavaliers'ı 135-131 mağlup etti. Bu sonuçla Rockets, sezonun 30. galibiyetini elde ederken play-off yarışında önemli bir adım daha attı.

Alperen Şengün'ün Etkileyici Performansı

Cavaliers'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Takımın diğer yıldızları Jalen Green ve Amen Thompson da kritik katkılarda bulundular. Jalen Green 26 sayı ve 4 asist, Amen Thompson ise 23 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" elde etti.

Cavaliers'ın Üst Üste Üçüncü Mağlubiyeti

Doğu Konferansı'nda lider konumda bulunan Cavaliers'da ise Darius Garland 39 sayı ve Donovan Mitchell 33 sayı ile mücadele etseler de bu performansları takımlarının üst üste üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

Diğer Maçlar ve Sonuçlar

Diğer maçlarda dikkat çeken sonuçlar şu şekilde:

San Antonio Spurs - Indiana Pacers : 98-136

- : 98-136 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets : 133-104

- : 133-104 Dallas Mavericks - Boston Celtics : 107-122

- : 107-122 Brooklyn Nets - Miami Heat : 97-106

- : 97-106 Orlando Magic - Detroit Pistons : 121-113

- : 121-113 Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans : 123-92

- : 123-92 New York Knicks - Sacramento Kings : 143-120

- : 143-120 Atlanta Hawks - Toronto Raptors : 94-117

- : 94-117 Memphis Grizzlies - Utah Jazz : 125-103

- : 125-103 Chicago Bulls - Philadelphia 76ers : 97-109

- : 97-109 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers : 108-118

- : 108-118 Phoenix Suns - Washington Wizards : 119-109

- : 119-109 Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks: 127-117

Adem Bona'dan Mütevazı Performans

Öte yandan, Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 109-97 mağlup etti. Takımın yıldız oyuncuları Tyrese Maxey 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr 22 sayı, 12 ribaunt ile dikkat çekerken, Adem Bona ise 19 dakika sahada kaldı ve 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla mücadeleyi tamamladı.