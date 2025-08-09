Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"

Hüseyin Eroğlu, Yenilginin Ardından Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonrasında yapılan basın toplantısında önemli ifadelerde bulundu. Eroğlu, bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Samsunspor'un Gücü

Eroğlu, Samsunspor'un geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından biri olduğunu belirterek, rakiplerinin kadro istikrarına dikkat çekti. "Biz de yeni yapılanma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımı güçlendirme hedefindeyiz" dedi.

Maçın Detayları

“Bu bizim için önemli bir maçtı, deplasmanda oynadığımızı unutmamalıyız. Rakibin güçleri ortada, bu nedenle savunmada kalmaya çalıştık. İlk 20 dakikada rakibi gol pozisyonu bölgelerine sokmadan kontrol altında tutmayı başardık" açıklamasında bulundu.

Deplasmanda yeterince pozisyon üretemediklerine dikkati çeken Eroğlu, "Penaltı dengemizi bozdu ve 1-0 geriye düştük. Bu noktada benzer durumlarda Avrupa'da VAR'a bile gidilmemesi gerektiğini söyleyen kurallar var. Benim için ağır bir karar. Eğer devreye 0-0 gitseydik, olay bizim lehimize daha farklı olabilirdi'' diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

İkinci yarıda değişikliğe gittiklerini ifade eden Eroğlu, "Rakibin baskısının en güçlü olduğu anlarda geri dönüş yapmaya çalıştık. Ancak 1-0 iken dengelenme fırsatını değerlendiremeyip, son bölümde ikinci golü yedik. Bu anlamda üzgünüz. İkinci golden sonra 2-1'lik sonuçla karşılaşmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin savunmayı iyi yapabilen bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda da etkili olabilmek için gerekli gücü sağlamalıyız. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Onyekuru ve Oğulcan gibi oyuncular ile hücumumuzu güçlendireceğiz. Bu maçtan ders çıkarmalıyız ve geleceğe uygun şekilde hazırlanmalıyız" dedi.

