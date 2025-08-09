DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.739.861,62 0,14%

Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a yenilgi sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 22:05
Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"

Hüseyin Eroğlu, Yenilginin Ardından Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maç sonrasında yapılan basın toplantısında önemli ifadelerde bulundu. Eroğlu, bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Samsunspor'un Gücü

Eroğlu, Samsunspor'un geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından biri olduğunu belirterek, rakiplerinin kadro istikrarına dikkat çekti. "Biz de yeni yapılanma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımı güçlendirme hedefindeyiz" dedi.

Maçın Detayları

“Bu bizim için önemli bir maçtı, deplasmanda oynadığımızı unutmamalıyız. Rakibin güçleri ortada, bu nedenle savunmada kalmaya çalıştık. İlk 20 dakikada rakibi gol pozisyonu bölgelerine sokmadan kontrol altında tutmayı başardık" açıklamasında bulundu.

Deplasmanda yeterince pozisyon üretemediklerine dikkati çeken Eroğlu, "Penaltı dengemizi bozdu ve 1-0 geriye düştük. Bu noktada benzer durumlarda Avrupa'da VAR'a bile gidilmemesi gerektiğini söyleyen kurallar var. Benim için ağır bir karar. Eğer devreye 0-0 gitseydik, olay bizim lehimize daha farklı olabilirdi'' diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

İkinci yarıda değişikliğe gittiklerini ifade eden Eroğlu, "Rakibin baskısının en güçlü olduğu anlarda geri dönüş yapmaya çalıştık. Ancak 1-0 iken dengelenme fırsatını değerlendiremeyip, son bölümde ikinci golü yedik. Bu anlamda üzgünüz. İkinci golden sonra 2-1'lik sonuçla karşılaşmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin savunmayı iyi yapabilen bir takım olduğunu belirterek, "Hücumda da etkili olabilmek için gerekli gücü sağlamalıyız. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Onyekuru ve Oğulcan gibi oyuncular ile hücumumuzu güçlendireceğiz. Bu maçtan ders çıkarmalıyız ve geleceğe uygun şekilde hazırlanmalıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Samsunspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Samsunspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Samsunspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik...

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Samsunspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
2
Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi
3
Iğdır Valisi Turan, Elektronik Biletle Protokol Tribününde
4
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Kasımpaşa İlk Yarı Sonucu 2-1
5
Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
6
Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı