İsmail Kartal'ın Ekibi Persepolis, Al Nassr ile 0-0 Beraberlik Elde Etti

İsmail Kartal'ın Ekibi Persepolis, Al Nassr ile Beraberliğe Razı Oldu

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı.

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta müsabakasında iki takım, Tahran'daki Azadi Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede iki takım da gol atmayı başaramadı ve sahadan birer puan ile ayrıldılar.

Persepolis’te Türk futbolcu Serdar Dursun, karşılaşmada 82 dakika görev aldı. Bu sonuçla birlikte, 4. beraberliğini alan Kartal yönetimindeki Persepolis, toplamda puanını 7’ye çıkardı. Diğer yandan; ikinci kez berabere kalan Al Nassr ise puanını 17’ye yükseltmeyi başardı.