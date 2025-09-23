İbrahim Üzülmez: Iğdır FK'yi Şampiyonluk Yarışında Tutacağız

Yeni teknik direktör, takımı zirveye taşımayı amaçlıyor

HÜSEYİN YILDIZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, göreve başlayarak takımın üst sıralara yükselmesini ve şampiyonluk yarışında yer almasını hedeflediğini açıkladı.

Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Üzülmez, AA muhabirine verdiği demeçte takımı zirveye taşımak istediğini belirtti. Görevi kabul ederken hedefin zorlu olduğunun farkında olduğunu vurgulayan teknik adam, “Zaten futbol geçmişimize de baktığın zaman bu zorlukların içerisinden gelmiş bir teknik adamım. Sadece teknik adam olarak değil, futbolcu olarak çok büyük camiada 11 yıl oynarken de bu zorluğun içindeydim ama bu zorluğun üstesinden gelebilecek potansiyele ve inanca da sahibim. Oyuncularımda da o inancı yavaş yavaş oluşturmaya başladık.” ifadelerini kullandı.

Üzülmez, 1. Lig'in zorlu bir lig olduğuna dikkat çekerek saha içindeki birlikteliğin önemini vurguladı. Coşkulu bir mücadeleyle sahada karakter göstereceklerini belirten Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı: “Daha çok karakter yansıtacağız ki bu karakter de zaten bizi yukarıya taşıyacaktır. Bu anlamda oyuncularımıza güveniyoruz. Çok değerli bir başkanımız var. Cantürk Alagöz başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördü.”

Üzülmez, tesisler ve Iğdır'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “İki gündür geldiğim şu tesislerin de hakikaten Türk futbolu için çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Hem saha anlamında hem tesis anlamında. Iğdır'ın misafirperverliklerinden dolayı da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah Iğdır'ımızı yukarıya taşırız ve şampiyonluk potasına sokarız diyorum.” dedi.

Takım kadrosunda önemli yetenekler bulunduğunu aktaran Üzülmez, bu yeteneklerin ön plana çıkması için sahada istek ve mücadele gerektiğinin altını çizdi: “Mevcut takımda yetenekli oyuncular var. Zaten spor kamuoyunda da bireysel anlamda çok önemli oyuncular var. O anlamda biz de hemfikiriz ama maalesef daha önce de iki şampiyonluk yaşamış bir teknik adam olarak, bu ligin de dinamiklerini iyi bilen bir teknik adam olarak, o oyuncularımızın yeteneklerinin ön plana çıkması için yapılması gereken tek bir şey var. Mücadele etmek, istemek, rakip kadar saha içerisinde istemek, rakip kadar saha içerisinde mücadele etmek. Bunu yaptığımız zaman zaten kalite farkımız ortaya çıkacak ve maçları da kazanacağız.”

Üzülmez sözlerini, “Kazanmak için de sadece yeteneğin yeterli olmadığını da bilen teknik adamlardan birisiyim. Yeteneğin yanına o coşkulu mücadeleyi katacağız ve takımımızı güzel yerlere getireceğiz inşallah.” diyerek tamamladı.