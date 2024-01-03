Icardi'nin ardından PSG'den bir yıldız daha geliyor

Süper Lig'de devre arasına az bir zaman kala transfer faaliyetleri hızlanıyor. Şampiyonluk yarışında en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray'da çok sayıda isim yazılı ancak bazı isimlerin ayrılarak gelecek isimlere kaynak oluşturması bekleniyor.

Sarı Kırmızılılar'da yolları ayrılması beklenen isimlerden birisi Tanguy Ndombele'nin olacağı öğrenilirken Ndombele'nin orta saha hamlesiyle değiştirilmesi planlanıyor. Diğer taraftan da Icardi'nin eski takımı Paris Saint-Germain'dan (PSG) bir isim daha aranıyor.





ICARDİ'DEN SONRA BİR PSG'Lİ DAHA!

Orta saha çalışmaları için hız veren Galatasaray, Renato Sanchez için Paris Saint-Germain'den teklif aldı. Yaz transfer döneminde Sarı Kırmızılı yönetimin ilgilendiği Portekiz asıllı orta saha oyuncusu, bu sezon Roma'ya kiralık olarak transfer oldu. İtalyan ekibi, ön transfer döneminde Sanchez'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

PSG, Galatasaray Teknik Direktörü aracılığıyla 2027'ye kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncu için teklifte bulundu.

GALATASARAY ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR

Fransız ekiple iyi ilişkileri bulunan Galatasaray'ın şu sıralar transfer için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılıların, transfer şartlarının dışında Portekizli orta saha oyuncusunun sağlık raporunu da dikkatle değerlendirdiği belirtildi.