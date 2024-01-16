Icardi'nin sahalara döneceği tarih belli oldu

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından Mauro Icardi'nin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada dolaşan söylentilere nokta koyan Buruk, Arjantinli golcünün dönüş tarihini resmi bir açıklama ile duyurarak taraftarları merakta bırakmadı. Trabzonspor maçında Icardi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizliği gideren Buruk, oyuncunun dinlenme süresini ve antrenman programını detaylı bir şekilde açıkladı. İşte detaylar...





OKAN BURUK İÇİN BELİRLENEN DİNLENME SÜRESİ

Okan Buruk, Icardi'ye belirli bir dinlenme süresi tanıdıklarını ve Çarşamba günü itibariyle yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağını ifade etti. Oyuncunun ayağının ve yüzünün durumunu gözlemleyerek program dahilinde hazırlandığını belirten Buruk, hafta sonu için Icardi'nin durumunu değerlendireceklerini ve Trabzonspor maçında kadroda olma ihtimalini düşündüğünü paylaştı.





Ayrıca, Galatasaray'ın geçen hafta yaşadığı şanssız puan kaybına da değinen Buruk, her takımın puan kaybedebileceğini belirtti. Fenerbahçe'nin dün puan kaybedebileceğini ifade eden Buruk, kendi takımının da bu maçta puan kaybedebileceğini söyledi. Hedeflerinin 18 maçı kazanarak şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Buruk, geçen seneki 14 maçlık seriyi tekrarlamak istediklerini söyledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarıyla dünya çapında ses getirdiklerini belirten Buruk, Türkiye'de şampiyon olma arzusunu dile getirdi. Geçen haftanın üzüntüsünü üzerlerinden atmaya hazırlandıklarını ifade eden Buruk, önlerindeki maçlarda enerjilerinin daha yüksek olacağını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Okan Buruk, Icardi'nin dinlenme süresine dikkat çekerek, oyuncunun Çarşamba günü antrenmanlara başlayacağını ve bu süreçte ayağının ve yüzünün durumunu değerlendireceklerini ifade etti. Verilen program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüren Icardi'nin Trabzonspor maçında kadroda olma olasılığını düşündüğünü belirtti. Bu açıklama, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, Galatasaray camiasının Icardi'nin performansına dair beklentilerini bir nebze olsun giderdi.

Okan Buruk'un bu açıklamalarıyla birlikte Galatasaray taraftarları, Icardi'nin dönüş sürecine dair daha net bir perspektif kazandı. Teknik direktörün samimi ve güven veren üslubu, takımın geleceği konusundaki belirsizlikleri azaltarak, taraftarlara umut aşıladı. Bu gelişme, Galatasaray'ın önümüzdeki müsabakalara daha motive bir şekilde hazırlanmasını sağlayabilir.