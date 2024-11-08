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Icardi'nin Sakatlanması Galatasaray'ı Üzüyor

Mauro Icardi'nin sakatlığı, Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Menisküs ve çapraz bağ hasarı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:07
Icardi'nin Sakatlanması Galatasaray'ı Üzüyor

Icardi'den Galatasaray'a Kötü Haber

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Yapılan muayene sonucunda, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküsünde hasar bulunduğu belirlenmiştir.

Kulüpten Açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Uzun Süreli Bir Süreç Bekleniyor

Icardi'nin sakatlık durumu nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Galatasaray'ın kadrosunu etkileyecek ve takımın performansında olumsuz etkilere yol açabilir.

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