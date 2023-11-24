Icardi’ye Real Madrid baskısı! Galatasaray’dan net cevap…

Real Madrid, Galatasaray’ın yıldızı Icardi’ye talip oldu. Ancak sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü konuşulan rakama satmayacaklarını açıkladı.

Icardi’ye Real Madrid baskısı! Galatasaray’dan net cevap…
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Galatasaray, Mauro Icardi’yi Real Madrid’e vermeyecek!

Real Madrid, Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’ye talip olduğu iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyü satmayı düşünmüyor.

Galatasaray, Icardi’yi bırakmıyor

Galatasaray’ın, PSG’den 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 30 yaşındaki forvet için, Real Madrid’in Galatasaray’a 15 milyon Euro teklif edeceği de haberde yer aldı. Ancak Galatasaray yönetimi, Real Madrid’den henüz resmi bir teklif gelmediğini ve Galatasaray yönetiminin 15 milyon Euroya Icardi'yi bırakmayacağı öğrenildi.

Icardi’ye Real Madrid baskısı! Galatasaray’dan net cevap…

Icardi, Galatasaray’ı seçti

Mauro Icardi, Galatasaray’a gelmeden önce Suudi Arabistan’dan çok yüksek teklifler almıştı. Ancak tecrübeli golcü, eşi Wanda Nara ile birlikte Galatasaray’ı tercih etmişti. Icardi, sponsor desteğiyle birlikte Galatasaray’dan yıllık 10 milyon Euro civarında bir gelir elde ediyor. Ayrıca Icardi, sadece saha içindeki performansıyla değil, taraftarlarla olan ilişkisiyle de Galatasaray’da bir sembol haline geldi. Icardi, birçok küçük taraftarın da Galatasaraylı olmasını sağladı. Icardi'nin son sözü ne olacağı ise merak konusu..

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