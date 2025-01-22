Iga Swiatek Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Swiatek Yarı Finale Adını Yazdırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta büyük bir başarı elde eden Polonyalı Iga Swiatek, yarı finale yükseldi. Melbourne kentinde süren turnuvanın 11. gün sabah seansında çeyrek final karşılaşmaları devam etti.

Çeyrek Finaldeki Performansı

Beş kez grand slam şampiyonu ve tek kadınların 2 numaralı seribaşı olan Swiatek, ABD'li rakibi Emma Navarro'yu (8 numaralı seribaşı) 1 saat 29 dakika süren bir mücadelede 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

Yarı Finaldeki Rakibi

Diğer çeyrek final karşılaşmasında, 19 numaralı seribaşı Madison Keys, Ukraynalı Elina Svitolina'yı (28) 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setler ile 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Böylece Swiatek ile Keys, yarı finalde karşı karşıya gelecek.