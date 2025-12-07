Iğdır FK 4-1 Adana Demirspor | Trendyol 1. Lig 16. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:05
Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Iğdır FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, özellikle Gianni Bruno'nun etkili performansıyla dikkat çekti.

Maç Özeti

Maçın erken dakikalarında Fofana (dk. 7) ile öne geçen Iğdır FK, ilerleyen bölümde Gianni Bruno'nun 32., 64. ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı açtı. Konuk ekipten Sefa Gülay (dk. 56) fileleri sarsarak skoru değiştirmeye çalıştı, ancak Iğdır FK üstünlüğünü koruyarak sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Hakemler

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

Kadrolar

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe (Melih Akyüz dk. 86), Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Özder Özcan dk. 73), Bruno (Koita dk. 73), Conte, Mendes (Abdul Malik Yılmaz dk. 86), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Suarez dk. 46), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Dorin Rotariu, Ahmet Engin, Sinan Bolat, Eyüp Akcan, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Demir Yavuz dk. 77), Hasan Alp Kaya, Aslan Atay (Ali Arda Yıldız dk. 46), Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Doğuhan Asım Dübüş dk. 89), Ahmet Arda Birinci (Mert Menemencioğlu dk. 67), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Kayra Saygan dk. 77), Yusuf Buğra Demirkıran, Halil Eray Aktaş

Yedekler: Aykut Sarıkaya, Ahmet Yılmaz, Oktay Çimen

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Goller

Goller: Fofana (dk. 7), Gianni Bruno (dk. 32, 64 ve 69) (Iğdır FK), Sefa Gülay (dk. 56) (Adana Demirspor)

