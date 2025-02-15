Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü ile yarın saat 13.30'da oynayacağı maça hazır.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:33
Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde tesislerdeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Iğdır temsilcisinin Şehir Stadı'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

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