Iğdır FK, Bandırmaspor Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Kulüp, antrenmanın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Ankara'daki Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çift kale maç gibi çeşitli oyun taktikleri üzerinde durdu.

Yarın saat 14.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma, Iğdır FK'nın sezon hedefleri açısından önemli bir adım olacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.