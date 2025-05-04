Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu

Iğdır FK'nın Başarılı Maçı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde önemli bir galibiyet elde etti. Basın toplantısında konuşan Çavuş, "Karagümrük'ü yenip sonrasında play-off'a kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubum buna çok inanıyor," dedi.

İyi Oynadık, İyi Hedeflerimiz Var

Çağdaş Çavuş, Kocaelispor karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirterek, rakipleri karşısında oyun planlarını etkili bir şekilde sahaya yansıttıklarını vurguladı. "Aslında burada önemli olan finale kaldığımız bir son hafta var. Orada alacağımız galibiyetle play-off içerisinde kalacağız inşallah," şeklinde konuştu.

Kocaelispor'un Zorlu Süreci

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Iğdır FK'nın hedefi olduğuna dikkat çekerek, maçın kendileri için zor geçtiğini ifade etti. Ligde hedeflerine 3 hafta öncesinde ulaştıklarını vurgulayan Taşdemir, "2 cezalımız, 2 sakatımız ve 2 de hastanede yatan arkadaşımız vardı. Dolayısıyla böyle bir maça 6 eksikle geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık, yetmedi, kazanamadık," dedi.

Üzüntü ve Gelecek İçin Umut

Son 3 haftada yedikleri 11 gol ile, şampiyonluk sonrası konsantrasyon kaybına uğradıklarını anlatan Taşdemir, "Camiamıza, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu son 2 haftada 8 gol yedik, bu durum bize hiç yakışmadı. Iğdır'ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 yendi. Iğdır Fk Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 yendi. Iğdır Fk Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.