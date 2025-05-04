DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.679.417,6 0,93%

Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu

Iğdır FK, Kocaelispor'u 4-0 yenerek Play-Off iddiasını güçlendirdi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Karagümrük maçına odaklandıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:44
Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu

Iğdır FK'nın Başarılı Maçı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde önemli bir galibiyet elde etti. Basın toplantısında konuşan Çavuş, "Karagümrük'ü yenip sonrasında play-off'a kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubum buna çok inanıyor," dedi.

İyi Oynadık, İyi Hedeflerimiz Var

Çağdaş Çavuş, Kocaelispor karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirterek, rakipleri karşısında oyun planlarını etkili bir şekilde sahaya yansıttıklarını vurguladı. "Aslında burada önemli olan finale kaldığımız bir son hafta var. Orada alacağımız galibiyetle play-off içerisinde kalacağız inşallah," şeklinde konuştu.

Kocaelispor'un Zorlu Süreci

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Iğdır FK'nın hedefi olduğuna dikkat çekerek, maçın kendileri için zor geçtiğini ifade etti. Ligde hedeflerine 3 hafta öncesinde ulaştıklarını vurgulayan Taşdemir, "2 cezalımız, 2 sakatımız ve 2 de hastanede yatan arkadaşımız vardı. Dolayısıyla böyle bir maça 6 eksikle geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık, yetmedi, kazanamadık," dedi.

Üzüntü ve Gelecek İçin Umut

Son 3 haftada yedikleri 11 gol ile, şampiyonluk sonrası konsantrasyon kaybına uğradıklarını anlatan Taşdemir, "Camiamıza, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu son 2 haftada 8 gol yedik, bu durum bize hiç yakışmadı. Iğdır'ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 yendi. Iğdır Fk Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 yendi. Iğdır Fk Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Feyzullah Aktürk Oldu
2
Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı
3
Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi
4
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay Etabı Sona Erdi
5
Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu
6
Boluspor 10-1 ile Yeni Malatyaspor'u Ezdi: Koşukavak ve Uçkun'dan Çarpıcı Açıklamalar
7
Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi