Iğdır FK'dan Şok Zafer: Sakaryaspor'u 4-0 Yendiler

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Sakaryaspor’u 4-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, takımlarının play-off grubu içerisinde yer almak istediğini ifade etti. "Mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız," dedi.

Çağdaş Çavuş'tan Övgü:

Çavuş, takıma geldiği günden bu yana 13 maç geçtiğine dikkat çekerek, "Bu süreçte şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'dan fazla puan toplayan bir oyuncu grubuna sahibiz. 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var,” ifadelerini kullandı. Takımının fiziksel kalitesinin de önemli olduğunu belirten Çavuş, hedeflerinin play-off hattı olduğunu vurgulayarak, "Biz hedefe tek maç olarak gidiyoruz. Böyle bir oyunla buna devam edeceğiz,” dedi.

Sakaryaspor Cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüzde ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamada bulundu.