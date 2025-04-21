DOLAR
38,23 -0,03%
EURO
43,95 0,27%
ALTIN
4.208,72 -0,08%
BITCOIN
3.332.273,49 0,06%

Iğdır FK'dan Şok Zafer: Sakaryaspor'u 4-0 Yendiler

Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek play-off hedefini güçlendirdi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, umutlu konuştu.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 23:21
Iğdır FK'dan Şok Zafer: Sakaryaspor'u 4-0 Yendiler

Iğdır FK'dan Şok Zafer: Sakaryaspor'u 4-0 Yendiler

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Sakaryaspor’u 4-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, takımlarının play-off grubu içerisinde yer almak istediğini ifade etti. "Mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız," dedi.

Çağdaş Çavuş'tan Övgü:

Çavuş, takıma geldiği günden bu yana 13 maç geçtiğine dikkat çekerek, "Bu süreçte şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'dan fazla puan toplayan bir oyuncu grubuna sahibiz. 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var,” ifadelerini kullandı. Takımının fiziksel kalitesinin de önemli olduğunu belirten Çavuş, hedeflerinin play-off hattı olduğunu vurgulayarak, "Biz hedefe tek maç olarak gidiyoruz. Böyle bir oyunla buna devam edeceğiz,” dedi.

Sakaryaspor Cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüzde ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK'dan Şok Zafer: Sakaryaspor'u 4-0 Yendiler
2
Türkiye Buz Hokeyi Takımı Lüksemburg'u Farklı Yenerek Şampiyonaya Başladı
3
Milli Bilardocular Bronz Madalya İle Döndü
4
Milli Halterciler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 19 Madalya ile Tamamladı
5
Trabzonspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
6
Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
7
74 Yaşındaki Ordulu Tekvandocu Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı