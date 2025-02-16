Iğdır FK Galibiyetini Kutlarken, Teknik Direktörlerden Açıklamalar Geldi

Iğdır FK, Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve Erkan Sözeri'nin maç sonrası yorumları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:32
Iğdır FK Galibiyetini Kutlarken, Teknik Direktörlerden Açıklamalar Geldi

Iğdır FK’nin Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, takımının sürekli gelişim gösterdiğine vurgu yaptı.

Çağdaş Çavuş, "Biz yavaş yavaş hem oyunumuzla beraber ki bu üçüncü maçım, üç maçtır çok iyi oynayan bir ekip var, bu maç çok daha iyi oynayan bir ekibim var, bu şekilde devam edeceğiz. Hem oyun gücümüz çok artacak, oyun coşkumuz, mücadelemiz artarak devam edecek. Ligin sonunda bu güzel işler bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri’nin Değerlendirmeleri

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise takımının performansını eleştirerek, "Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç, nihayetinde bu mağlubiyet. Iğdır daha çok istedi, galibiyetinden dolayı kutluyorum. Hakemi de güzel yönetiminden dolayı kutluyorum. Artık bu da bize ders niteliğinde bir maç olarak kayıtlara geçecek. Bunlardan ders çıkaracağız. Ben geldiğimden beri belki de ilk defa bu kadar verimsiz oynadık." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Emre Gökdemir...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Emre Gökdemir...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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