Iğdır FK ve SOCAR Enerji'den Önemli Sponsorluk Anlaşması

Iğdır FK ve SOCAR Enerji'den Sponsorluk Anlaşması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, SOCAR Enerji ile 2025-2026 sezonunu kapsayan önemli bir forma sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreni, Ankara Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valisi Ercan Turan, kulüp başkanı Cantürk Alagöz, SOCAR Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, futbolcular ve teknik ekip katıldı.

Anlaşmanın Önemi

Cantürk Alagöz, anlaşmanın sadece bir sponsorluk olmadığını, aynı zamanda Türk ve Azerbaycan halkı arasındaki bağlılığın bir sembolü olduğunu ifade etti. Alagöz, "Bu gururu yaşamak, sponsorluğun çok çok ötesinde. Bize bu duyguyu tattırdıkları için Sayın Aliyev'e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum," dedi. Ayrıca, takımın son dört yılda kaydettiği gelişmeleri de vurgulayarak, "Rabbim inşallah bu sene nasip eder. Ben takımıma ve hocama güveniyorum," şeklinde konuştu.

SOCAR Enerji'den Destek Mesajı

SOCAR Enerji CEO'su Elchin Ibadov, "Geçtiğimiz yıl temellerini attığımız bu güzel yol arkadaşlığını 2025-2026 sezonunda da forma sponsoru olarak devam ettiriyoruz. Bu destek, bizim için sadece bir spor sponsorluğu değil, çok daha büyük ve derin bir anlam taşıyor," diyerek, Iğdır Futbol Kulübü'ne destek vermenin kendileri için büyük bir birlikteliğin ifadesi olduğunu dile getirdi.

Ibadov ayrıca, Iğdır Futbol Kulübü'nün sahada gösterdiği azmi takdirle karşıladıklarını belirterek, yeni sezonda İğdır halkının gururunu paylaşmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Törenin sonunda, sponsorluk sözleşmesi imzalandı ve Alagöz, Ibadov'a üzerinde ismi yazılı formayı takdim etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, SOCAR Enerji ile 2025-2026 sezonunu kapsayan forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. SOCAR Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, Alagöz Holding Iğdır FK Ankara Tesisleri'ndeki programda konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, SOCAR Enerji ile 2025-2026 sezonunu kapsayan forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. SOCAR Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, Alagöz Holding Iğdır FK Ankara Tesisleri'ndeki programda konuşma yaptı.