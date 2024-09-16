Iğdır FK Yaz Transfer Döneminde 20 Yeni Futbolcu Kazandı

Iğdır FK'nın 20 Yeni Transferi
Gözünü Trendyol 1. Lig'deki yeni mücadelelerine atan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, yaz transfer dönemini 20 futbolcu ile kapattı. 2024-2025 sezonunda hedeflerine ulaşmak için kadrosunu güçlendiren yeşil-beyazlı ekip, hem yerli hem de yabancı birçok oyuncuyu bünyesine kattı.
Başarılı Bir Başlangıç
Lig maçlarının 5. haftasında 10 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Iğdır FK, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, Süper Lig ve 1. ile 2. Lig'de boy gösteren birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Ayrıca, uluslararası transferler de gerçekleştirildi.
Yeni Transferler
Iğdır FK'nın kadrosuna dahil olan oyuncular şunlardır:
- Amar Catic
- Rogerio Thuram
- Kosta Aleksic
- Dean Liço
- Valentin Eysseric
- Adrien Regattin
- Ricardo Guima
- Noel Niemann
- Ahmet Engin
- Burak Altıparmak
- Alim Öztürk
- Alperen Selvi
- Yusuf Can Esendemir
- Onur Alp Sarman
- Oğuzhan Özleşen
- Ali Yiğit Özten
- Burak Çoban
- Berkan Mahmut Keskin
- Alp Arda
- Selim Can Sönmez
Koşukavak'tan Açıklamalar
Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ligde başarılı olmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni oyuncuların kaynaşmasının ardından daha iyi bir performans sergileyeceğiz. 20 transfer yapmak oldukça zor bir süreç, ancak takımımızın potansiyeline inanıyorum." dedi.
Koşukavak, takımın kaynaşmasının önemine vurgu yaparak, "Bu kadar yeni transferi bir araya getirmek ve ekip ruhu oluşturmak zaman gerektiriyor. Ancak, iyi bir kadromuz var ve her geçen gün daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.