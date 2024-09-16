Iğdır FK Yaz Transfer Döneminde 20 Yeni Futbolcu Kazandı

Iğdır FK'nın 20 Yeni Transferi

Gözünü Trendyol 1. Lig'deki yeni mücadelelerine atan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, yaz transfer dönemini 20 futbolcu ile kapattı. 2024-2025 sezonunda hedeflerine ulaşmak için kadrosunu güçlendiren yeşil-beyazlı ekip, hem yerli hem de yabancı birçok oyuncuyu bünyesine kattı.

Başarılı Bir Başlangıç

Lig maçlarının 5. haftasında 10 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Iğdır FK, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, Süper Lig ve 1. ile 2. Lig'de boy gösteren birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Ayrıca, uluslararası transferler de gerçekleştirildi.

Yeni Transferler

Iğdır FK'nın kadrosuna dahil olan oyuncular şunlardır:

Amar Catic

Rogerio Thuram

Kosta Aleksic

Dean Liço

Valentin Eysseric

Adrien Regattin

Ricardo Guima

Noel Niemann

Ahmet Engin

Burak Altıparmak

Alim Öztürk

Alperen Selvi

Yusuf Can Esendemir

Onur Alp Sarman

Oğuzhan Özleşen

Ali Yiğit Özten

Burak Çoban

Berkan Mahmut Keskin

Alp Arda

Selim Can Sönmez

Koşukavak'tan Açıklamalar

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ligde başarılı olmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni oyuncuların kaynaşmasının ardından daha iyi bir performans sergileyeceğiz. 20 transfer yapmak oldukça zor bir süreç, ancak takımımızın potansiyeline inanıyorum." dedi.

Koşukavak, takımın kaynaşmasının önemine vurgu yaparak, "Bu kadar yeni transferi bir araya getirmek ve ekip ruhu oluşturmak zaman gerektiriyor. Ancak, iyi bir kadromuz var ve her geçen gün daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.