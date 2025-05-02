Iğdır FK Yenilmezlik Serisiyle Play-Off Hedefinde

Son iki sezondur üst liglere yükselme başarısı gösteren Iğdır FK, bu sezon süper hedefler peşinde koşuyor. Trendol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattında bulunduğu dönemde yakaladığı yenilmezlik serisiyle, şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor.

Çavuş Yönetiminde Yükseliş

22 haftalık lig sürecinde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 26 puanla 18. sırada yer alan Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş'un göreve gelmesiyle önemli bir çıkış yakaladı. Çavuş yönetiminde oynanan son 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle toplam 29 puan toplayarak puanını 55'e yükseltti.

Yenilmezlik Serisi

Iğdır FK, son 12 maçında yenilgi yaşamayan bir performans sergiliyor. Bu süreçte elde ettiği bazı sonuçlar ise şu şekilde:

25. Hafta: Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü 3-0

26. Hafta: Erzurumspor FK - Iğdır FK 0-0

27. Hafta: Iğdır FK - Çorum FK 1-0

28. Hafta: Manisa FK - Iğdır FK 0-1

29. Hafta: Iğdır FK - Şanlıurfaspor 2-2

30. Hafta: MKE Ankaragücü - Iğdır FK 0-4

31. Hafta: Iğdır FK - Ümraniyespor 0-0

32. Hafta: Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK 0-0

33. Hafta: Iğdır FK - İstanbulspor 3-0

34. Hafta: Bandırmaspor - Iğdır FK 1-1

35. Hafta: Iğdır FK - Sakaryaspor 4-0

36. Hafta: Yeni Malatyaspor - Iğdır FK 0-9

Play-Off İçin Son Maç

Çavuş yönetimindeki Iğdır FK, 23. haftadan bu yana sahasında oynadığı 7 maçta sadece galibiyet ve beraberlik aldı ve bu süreçte mağlubiyet yaşamadan ilerledi. Ligin 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak olan Iğdır FK, eğer bu maçtan galip gelirse play-off için büyük bir avantaj elde edecek.

İki sezondur üst liglere yükselen Iğdır FK, bu sezon da tarih yazmak adına Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor. Takım, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, küme düşme hattındayken yakaladığı yenilmezlik serisiyle şimdi Süper Lig yolunda play-off için mücadele ediyor. Takım, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.