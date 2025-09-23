ikas Eyüpspor-Göztepe (7. Hafta) Maçı Ücretsiz: Biletler Yönetimden

Trendyol Süper Lig 7. haftasında ikas Eyüpspor-Göztepe maçı ücretsiz; tüm biletler yönetim tarafından satın alındı, Passolig e-biletle ücretsiz temin edilecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:26
ikas Eyüpspor-Göztepe maçı ücretsiz

Passolig üzerinden e-bilet dağıtımı yapılacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor'un sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadeleyi iki takım taraftarları ücretsiz izleyebilecek.

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!"

Müsabakanın biletlerinin bugün saat 14.00'te satışa sunulduğu kaydedildi.

Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.

