İkiz Kaykaycılar Efe ve Ege Tok, ABD Yarışmasında Podyuma Çıktı

Efe ve Ege Tok, ABD'deki yarışmada 12 yaş altı çanak kategorisinde 2. ve 3. oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:11
İkiz Kaykaycılar Efe ve Ege Tok, ABD Yarışmasında Podyuma Çıktı

İkiz Kaykaycılar, ABD'de Başarı Elde Etti

ABD'de gerçekleştirilen kaykay yarışmasında ikiz sporcular Efe ve Ege Tok, 12 yaş altı çanak kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Efe Tok, bu kategoride 2'nci olurken, ikiz kardeşi Ege Tok ise 3'üncü sırayı elde etti.

Yarışmanın Detayları

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışma Florida eyaletinde düzenlendi. İkiz kaykaycılar, çanak (bowl) disiplininde sergiledikleri performansla, Türkiye'yi temsil etmekten dolayı büyük bir gurur yaşadı.

ABD'de düzenlenen yarışmada ikiz kaykaycılar Efe (sağda) ve Ege Tok (solda), 12 yaş altı çanak...

ABD'de düzenlenen yarışmada ikiz kaykaycılar Efe (sağda) ve Ege Tok (solda), 12 yaş altı çanak kategorisinde 2'nci ve 3'üncü oldu.

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