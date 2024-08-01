İlkin Aydın: 'Hedefimiz Her Maçta Gelişmek'

İlkin Aydın'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, genç milli voleybolcu İlkin Aydın, takım arkadaşlarını tebrik etti.

Oyun Performansı ve İyi Hazırlık Süreci

South Paris Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ardından konuşan 24 yaşındaki sporcu, “Bugün ilk kez olimpiyat maçına çıktım. Dominik Cumhuriyeti karşısında sergilediğimiz tavır ve oynadığımız oyundan dolayı takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hiçbir maçı ortalama oynayarak kazanamazsınız, hepsinde iyi bir performans sergilemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sabah Maçlarına Alışma Süreci

Aydın, maaş saatlerinin sabah 5’te başlamasına alıştıklarını belirterek, “Uzun süredir burada hazırlık yapıyoruz. Sabah erken kalkmak zor olsa da buna da fazlasıyla hazırlandık” dedi. Aydın, takımın hücum gücüne de değinerek, “Takımımız çok yönlü ve agresif bir atak gücüne sahip. Eğer iyi manşet alırsak, rakiplerimizi zor durumda bırakabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Olimpiyat Atmosferi ve Hedefler

Olimpiyatta yaşanan atmosferin “inanılmaz” olduğunu vurgulayan Aydın, “Her maça ayrı şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz, her günde daha iyi performans sergilemek” dedi. Yüksek tempolu maçların tadını çıkaracaklarını belirten Aydın, “İtalya maçı için çok heyecanlıyız ve galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın, açıklamalarda bulundu.