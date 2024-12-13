İlyas Karadağ, Sürat Pateni ile Yükselişini Sürdürüyor

Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Santa Claus Kupası'nda 4 altın madalya kazanan İlyas Karadağ, ablasına özenerek başladığı sürat pateni dalında dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşta sürettiği hırsla 9 yıldır bu sporla uğraşan 14 yaşındaki milli sporcu, Derya Karadağ adındaki ablasının izinden giderek başarılar elde ediyor.

İlyas, Çekya ve bu yıl içerisinde Polonya ve Bulgaristan'da düzenlenen Short Track Danubia serilerinde elde ettiği birinciliklerle kendini kanıtladı. En son Macaristan'daki 1500, 1000 ve 500 metre yarışlarında 3 ayrı mesafede de birinci gelerek toplamda 4 altın madalya ile yarışmayı tamamladı.

Hedef: EYOF’a Hazırlık

Sürat Pateni Milli Takım Yardımcı Antrenörü Mükerrem Deniz, İlyas'ın hırsı ve azmiyle başarılı bir sporcu olduğunu belirtti. Deniz, "İlyas, Polonya ve Bulgaristan'daki Danubia serilerinde birinci olarak bizleri gururlandırmıştı. Son olarak Macaristan'da da ülkemizi başarıyla temsil etti" dedi.

Deniz, İlyas'ın gelecek hedefleri hakkında da bilgi vererek, "Asıl hedefimiz İlyas'ı Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) için hazırlamak. Bu yarışlar, onun motivasyonu için önemli. İyisi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecek Vizyonu

İlyas Karadağ, başarıları ile ilgili olarak, "Futbol kulübünde oynarken ablamı izleyip sürat patenine başladım. Bu yıl Bulgaristan ve Polonya'da iyi sonuçlar aldım, hepsinden altın madalya ile döndüm. Macaristan'dan da 4 altın ile geri dönmek büyük bir mutluluk" dedi.

Karadağ, "Gelecekte dünya gençler rekorunu kırmayı hedefliyorum. Uzun vadede ise olimpiyat ve dünya kupasında madalya kazanmak istiyorum" diyerek hedeflerini belirtti.