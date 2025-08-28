İmaj Altyapı Vanspor, Trendyol 1. Lig'de Üst Sıralara Tutunmayı Hedefliyor

NEVZAT UMUT UZEL - İmaj Altyapı Vanspor, 3 maçta 7 puanla ikinci sırada

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, ligdeki güçlü başlangıcını sürdürmeyi amaçlıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 3 maçtan elde ettiği 7 puan ile şu anda ikinci sırada yer alıyor ve yarın evinde karşılaşacağı Bandırmaspor maçından da galibiyet çıkararak üst sıralardaki konumunu korumayı hedefliyor.

Takım, hazırlıklarını Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada lige zorlu bir fikstürle başladıklarını belirtti.

Kutlu, ligin ilk dönemine ilişkin değerlendirmesinde, "Boluspor, geçen sene bu ligde play-off oynamış ve kaliteli futbolcu topluluğu var. Esenler Erokspor ise maliyeti yüksek, ligin iyi oyuncularından kurulu ve Süper Lig'den oyuncu transfer edebilen bir ekip. Iğdır FK ise aynı kalitede bir takım. Maliyet ve oyuncu kalitesi olarak ligin üstünde 3 takımla oynadık. İlk 8 haftadaki fikstürümüz çok zorlu." dedi.

Futbolcuların uyum sürecini aştığını vurgulayan Kutlu, ilk 3 haftada hem oyun hem sonuç olarak olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. "Ligdeki 3 maçta 7 puanın takım adına iyi bir sonuç olduğunu" ifade eden Kutlu, özellikle Iğdır FK maçının ikinci yarısındaki oyunu sevindirici bulduğunu belirtti.

Teknik adam, taraftarın ev sahibi maçlarda takımı yalnız bırakacak olmasının eksiklik olduğunu vurgulayarak, "Geçen maç öncesinde söylemiştim, aynı ruhla taraflarımız varmış gibi oynayacağız." diye konuştu.

Vanspor'un uzun yıllar sonra yeniden 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Kutlu, takımın öncelikli hedefinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi: "Takımımız 1. Lig'e uzun yıllar sonra tekrar çıktı. Bu ligdeki ilk hedefimiz kalıcı olup, şehrimizin ve kulübümüzün ligi tanıyarak önümüzdeki senelerde şampiyonluk adına kurulmuş, yapılanmış ve altyapısı kurulmuş bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performans ilk 7 adına umutlandırıyor ama ligde kalıcı olup taraftarımızın beğeneceği futbolu oynayarak şehrimizi iyi temsil etmek istiyoruz."

Transfer çalışmalarına da değinen Kutlu, kamp süreci sonrasında ana kadroyu oluşturduklarını ve oynanan maçların eksik bölgelere ilişkin fikir verdiğini söyledi. "Çalışmalarımız devam ediyor, transfer dönemi bitmeden 2 veya 3 transferimiz daha olacak. Bütün maçlarda 3 puanı hedefliyoruz ama özellikle kendi sahamızda, seyircimizin önünde her maç 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

