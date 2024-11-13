ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Maçları

Yarın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7. haftanın maç programı şu şekilde belirlendi:

Maç Programı

17.00: YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - OGM Ormanspor (Bodrum)

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - OGM Ormanspor (Bodrum) 17.30: Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)

Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi) 18.00: Emlak Konut - Danilos Pizza (Başakşehir)

Emlak Konut - Danilos Pizza (Başakşehir) 18.30: ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül) 20.00: Beşiktaş - BOTAŞ (BJK Fibabanka)

Tüm basketbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.