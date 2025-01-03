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Inter, Atalanta'yı 2-0 Geçerek İtalya Süper Kupası Finaline Yükseldi

Inter, İtalya Süper Kupası yarı finalinde Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:03
Inter, Atalanta'yı 2-0 Geçerek İtalya Süper Kupası Finaline Yükseldi

İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter, Atalanta'yı 2-0 geride bırakarak finale yükseldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalarda attığı goller, Inter'in galibiyetini getirdi. Bu galibiyetle Inter, finalde oynamaya hak kazandı.

Maçta Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcu Nicolo Zaniolo ilk 11’de yer aldı. Final öncesi heyecan doruğa ulaşırken, diğer yarı finalde Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşılaşacak.

İtalya Süper Kupa Finali ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği bu prestijli organizasyon, Suudi Arabistan'da düzenleniyor.

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