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Inter, Milan'ı deplasmanda mağlup ederek Serie A şampiyonluğunu ilan etti!

İtalya Serie A'da Milano derbisinde Inter, Milan'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı! Hakan Çalhanoğlu da kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 23:54
Inter, Milan'ı deplasmanda mağlup ederek Serie A şampiyonluğunu ilan etti!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan ile Inter arasında oynanan dev derbi, Inter'in zaferiyle sonuçlandı. San Siro Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede Inter, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 

Francesco Acerbi'nin 18. dakikada attığı golle öne geçen Inter, Marcus Thuram'ın 49. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Milan'ın tek golünü ise Tomori kaydetti. Maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü koruyan Inter, tarihinde 20. kez Serie A şampiyonluğunu ilan etti.

futbol

Bu zafer, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için de kariyerinde unutulmaz bir an oldu. Hakan, Inter forması altında yaşadığı ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. İtalyan futbolunun zirvesine çıkan Inter, 2020-2021 sezonunun ardından bir kez daha mutlu sona ulaşarak zaferini perçinledi.

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