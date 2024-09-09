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İrfan Buz, Velez Mostar ile Bosna Futboluna Katkı Sağlamaya Hazırlanıyor

İrfan Buz, Velez Mostar'da teknik direktör olarak göreve başladı ve Bosna futbolunu geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:07
İrfan Buz, Velez Mostar ile Bosna Futboluna Katkı Sağlamaya Hazırlanıyor

İrfan Buz, Bosna Futboluna Yeni Bir Soluk Getiriyor

Velez Mostar ekiplerinde teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, Bosna Hersek futbolunun gelişimine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Kendi Ekibiyle Birlikte Gidiyor

Türk futbol liglerinde birçok takımı çalıştırmış olan deneyimli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Velez Mostar kulübüne tüm ekibiyle birlikte gitmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Mostar: Hem Güzel Hem Tarihi

Mostar’ı anlatırken, “Burası çok güzel bir şehir. Böyle bir teklifle karşılaşmak bizi mutlu etti,” diyen Buz, kulüp başkanıyla yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini ve fırsattan son derece istekli olduklarını belirtti.

Bosna Futbolunu Geliştirmek Hedefi

“Bosna futbolunun gelişimine katkı sunmak istiyoruz,” diyen Buz, Avrupa’dan gelen teklifler konusunda da umutlu olduklarını dile getirdi. Türk teknik adamlara Avrupa’dan teklifler az geliyor şeklinde konuşan Buz, bu durumu değiştirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Şampiyonluk Hedefi

Velez Mostar’ın gelecekte şampiyonluk hedeflediğini söyleyen Buz, “Durumları değerlendirip transfer yapabilirsek, kulübü geliştirip ilk üçte yer almak istiyoruz,” dedi. Kulübün köklü geçmişine ve ateşli taraftarlarına da dikkat çeken Buz, “Güzel bir stadyumları var, tam bize göre bir kulüp,” ifadelerini kullandı.

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