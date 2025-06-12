İşitme Engelli Kardeşlerden Tokyo 2025 için Altın Madalya Mücadelesi

Altın Madalya İçin Kulaç Atıyorlar

Elazığ'da yaşayan işitme engelli kardeşler Ali ve Siraç Efe Özyalçın, Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için hazırlanıyor. Doğuştan işitme engelli olan bu kardeşler, yüzme sporu ile başarı merdivenlerini hızla tırmanıyorlar.

Yüzme ile Tanışmaları

Ali Özyalçın, 25 yaşında ve Fırat Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi mezunu. Küçük kardeşi Siraç Efe ise 17 yaşında ve lise son sınıf öğrencisi. Annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan bu iki kardeş, sosyal hayata daha aktif katılmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak amacıyla bu spora yöneldiler.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Ali, 9 yaşında başladığı yüzme kariyerinde pek çok bölgesel yarışta dereceler kazandı ve 2016-2025 yılları arasındaki Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda toplam 8 kez altın madalya elde etti. Siraç Efe de 5 yaşında başladığı yüzme sayesinde ağabeyinin destekleriyle kendini geliştirerek 2 Türkiye ikinciliği ve 4 Türkiye birinciliği kazandı.

Tokyo’ya Giden Yol

Geçtiğimiz ay Giresun'da düzenlenen Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım seçmelerinde başarılı olan kardeşler, A milli takım barajını geçmeyi başardılar ve 15-26 Kasım tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiler. Haftada 6 gün idman yaparak bu hedefe odaklanan kardeşler, birlikte çalışarak olimpiyatta başarıyı hedefliyorlar.

Kardeşlerin Birlikte Hedefleri

Ali Özyalçın, bu süreçte emeklerinin karşılığını almak ve ülkemiz için şampiyon olmayı arzuladıklarını belirtti. Kardeşi Siraç Efe de ağabeyiyle birlikte antrenman yapmanın kendisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, profesyonel bir şekilde ilerlediğini ve birlikte olimpiyatlara katılmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu şampiyon kardeşler, Elazığ'ı ve Türkiye'yi Tokyo'da en iyi şekilde temsil etmeyi istiyor. Duygu dolu ve iddialı hedefleriyle yüzme havuzunda altın madalya için mücadele ediyorlar.

Elazığ'da yaşayan işitme engelli kardeşler Ali (solda) ve Siraç Efe (sağda) Özyalçın, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için kulaç atıyor. Başarı için sırt sırta veren Özyalçın kardeşler, haftada 6 gün çalışarak olimpiyatta şampiyonu olmayı hedefliyor.

Elazığ'da yaşayan işitme engelli kardeşler Ali (solda) ve Siraç Efe (sağda) Özyalçın, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için kulaç atıyor. Başarı için sırt sırta veren Özyalçın kardeşler, haftada 6 gün çalışarak olimpiyatta şampiyonu olmayı hedefliyor.