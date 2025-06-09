İşitme Engelli Sporcu, Kaybettiği Babasının Hayali İçin Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Necmettin Şamil Yiğit, Babasının Hayalini Gerçekleştirmek İçin Savaşıyor

Konya'da hazırlıklarını sürdüren milli masa tenisi oyuncusu Necmettin Şamil Yiğit, kısa süre önce geçirdiği trafik kazasında kaybettiği babasının hayalini gerçeğe dönüştürmek için 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirve hedefliyor.

Babası için Olimpiyat Hedefi

2018 yılında masa tenisi ile tanışan Necmettin, işitme engeli sebebiyle ailesinin karşı çıkmasına rağmen antrenörlerinin desteğiyle bu spora gönül verdi. Necmettin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak yoğun çalışmaları sonucu, 3-5 Şubat ve 5-6 Nisan tarihlerinde yapılan Türkiye Şampiyonaları'nda önemli başarılar elde etti.

Japonya'daki Olimpiyatlar'da Türkiye'yi temsil edecek olan Necmettin, 23 Mayıs tarihinde babasını kaybetti. Bu kazada annesi ve kardeşi de yaralandı.

Babası İçin Azimle Çalışıyor

Karatay Belediyespor Kulübü'nde antrenmanlarına devam eden Necmettin, uzun süredir vefat eden Baki Yiğit babasının şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi. Tercümanı aracılığıyla konuşan Necmettin, “Hedefim olimpiyatlarda madalya alabilmek. Babam sürekli benim olimpiyat şampiyonu olmamı istedi. Bu başarıyı ona hediye edeceğim,” ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi Ve İşitme Engeli

Karatay Belediyespor'un tenis antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç, Necmettin Şamil'in azim ve kararlılığını vurguladı. İşitme engelli birinin masa tenisi oynamasının zorluklarına dikkat çeken Kılınç, “Topun sesini duymak bu sporda çok önemlidir. Ancak Necmettin, çok çalışarak bu eksikliğini kapatmayı başardı. Sürekli antrenman yaparak, bu zor süreçte bile istikrarlı bir şekilde hedeflerine odaklandı,” diye belirtti.

İşitme engelli milli masa tenisi oyuncusu Necmettin Şamil Yiğit, kısa süre önce trafik kazasında kaybettiği babasının hayalini gerçeğe dönüştürmek için Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istiyor.

İşitme engelli milli masa tenisi oyuncusu Necmettin Şamil Yiğit, kısa süre önce trafik kazasında kaybettiği babasının hayalini gerçeğe dönüştürmek için Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istiyor.