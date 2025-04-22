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İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, 6 erkek ve 10 kadın takımla sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:03
İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Büyük Organizasyon

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te tüm heyecanıyla devam ediyor.

Takımlar Mücadele İçin Bir Araya Geldi

Şampiyona kapsamında, Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında 6 erkek ve 10 kadın takım kıyasıya mücadele ediyor. Takımlar, turnuva boyunca galip gelmek için sahada ter döküyor.

Şampiyona Ne Zaman Bitecek?

Voleybol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bu organizasyon, 27 Nisan tarihinde sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası...

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası...

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.

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