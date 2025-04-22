İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te Devam Ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Büyük Organizasyon

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te tüm heyecanıyla devam ediyor.

Takımlar Mücadele İçin Bir Araya Geldi

Şampiyona kapsamında, Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında 6 erkek ve 10 kadın takım kıyasıya mücadele ediyor. Takımlar, turnuva boyunca galip gelmek için sahada ter döküyor.

Şampiyona Ne Zaman Bitecek?

Voleybol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği bu organizasyon, 27 Nisan tarihinde sona erecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı. Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.