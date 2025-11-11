İslami Dayanışma Oyunları: Türkiye madalya sayısını 71'e yükseltti
Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunlarında 4. gün geride kaldı. Türkiye, bugün elde ettiği 10 madalyayla toplamını artırdı.
Ay-yıldızlı sporcular, müsabakalarda 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin toplam madalya sayısı 71e yükseldi ve zirvedeki yerini korudu.
Madalya sıralaması
Türkiye: 44 altın, 16 gümüş, 11 bronz
Mısır: 10 altın, 6 gümüş, 11 bronz
Özbekistan: 9 altın, 16 gümüş, 8 bronz
Kazakistan: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz
Nijerya: 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz
TÜRKİYE, İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI 4. GÜNÜNDE 10 MADALYA KAZANIRKEN, TOPLAMDA 71 MADALYA İLE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU