İslami Dayanışma Oyunları: Türkiye madalya sayısını 71'e yükseltti

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nın 4. gününde 10 madalya daha kazanarak toplam madalya sayısını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:52
Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunlarında 4. gün geride kaldı. Türkiye, bugün elde ettiği 10 madalyayla toplamını artırdı.

Ay-yıldızlı sporcular, müsabakalarda 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin toplam madalya sayısı 71e yükseldi ve zirvedeki yerini korudu.

Madalya sıralaması

Türkiye: 44 altın, 16 gümüş, 11 bronz

Mısır: 10 altın, 6 gümüş, 11 bronz

Özbekistan: 9 altın, 16 gümüş, 8 bronz

Kazakistan: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz

Nijerya: 6 altın, 5 gümüş, 3 bronz

