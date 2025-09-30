Gençlerbirliği'nden Hakem Kararlarına Sert Tepki: 7 Haftada 8 Puan Kaybı İddiası

Gençlerbirliği'nden hakem kararlarına tepki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, hakem hataları nedeniyle 7 haftada 8 puan kaybettiklerini savundu. Çakmaklı ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çakmaklı'nın açıklamaları

Çakmaklı, Zecorner Kayserispor maçında öne geçtikten sonra takımın iki kırmızı kart gördüğünü belirterek, "İkinci kırmızı kartla ilgili sarı kart verilebilir, VAR'da değerlendirilebilirdi. Karşılıklı tahrik var. Tahrikten dolayı da Franco Tongya'nın yaptığı bir hamle var. Ama bunun kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyoruz." dedi.

Hakemlerin kararlarını eleştiren Çakmaklı, "7 haftada 3 maçta hakem hatasıyla karşılaştık. İlki Samsunspor, ikincisi Antalyaspor, üçüncüsü Kayserispor maçı. Bu hakem hataları da 8 puana neden oldu. Hakemlerden beklentimiz, her takıma karşı pozisyonları doğru incelemeleri ve karar verirken buna göre hareket etmeleri. Gençlerbirliği'nin bundan sonraki maçlarında daha deneyimli hakemlerin atanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmaklı, ayrıca "Gençlerbirliği olarak beyefendiliğimiz yanlış anlaşılmamalı. Bu, Gençlerbirliği'nin haklarını yedireceğiz anlamına gelmiyor. 7 maçta Gençlerbirliği'nin lehine verilen bir tane hatalı karar yok. Bu da şunu gösteriyor, demek ki hakemlerimiz hatalı karar vermeden maçları yönetebilir. Biz şunu istiyoruz, aleyhimize de hatalı bir karar olmasın. Gençlerbirliği'nin haklarını her platformda sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Çakmaklı, yönetime ilişkin bir bilgi de paylaşarak, "Adem Becerikli'nin özel işleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini" belirtti.

Hüseyin Eroğlu: "10 kişiyle de umutluyduk"

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kayserispor'un ligde sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olduğunu hatırlatarak maçı değerlendirdi. Eroğlu, "Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu kurgulayamadık. Yaptığımız fazla pas hataları oyundaki üstünlüğü ele almamızı engelledi. Her türlü şarta rağmen ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik." dedi.

Kırmızı kartlar ve oyunun kırılma anlarıyla ilgili Eroğlu, "Talihsiz bir kırmızı kart gördük. Futbolda bazı şanssız anlar olur, ilk kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer kırmızı kartta ben de aynı fikirdeyim. Bir tahrik vardı. O da elini ister istemez salladı. Belki sarı kart olacağını düşünüyorum. 10 kişiyle de umutluyduk. 9 kişiyle yarım saate yakın oyun göstermek kolay değil." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, penaltı pozisyonlarının da tartışma konusu olduğunu belirterek, "Kayserispor maçında penaltı pozisyonunun da es geçildiğini düşünüyoruz. Biz her şeye itiraz eden bir takım değiliz. Ülkemizde maalesef yapanın yanına kar kalıyor. Biz, futbol oynamaya, saha içinde kalmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Eroğlu, takımın yeni kurulması ve fiziksel durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajları var. Fiziksel anlamda halen yüzde 100'e gelmeyen oyuncular var. Savunma gücümüzün yüksek olması gerekiyor, gol yememek önemli. Topa sahip olan bir takım hüviyetinde oynamak kolay bir süreç değil. Üst sıralara tırmanacağımıza inanıyorum."

