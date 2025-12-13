DOLAR
Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası Kadrosunda

Senegal'in 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihli Afrika Uluslar Kupası 28 kişilik kadrosunda Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye yer aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:29
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik turnuva kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye de yer aldı.

Turnuva Detayları

Organizasyon, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Senegal'in Gruplandırılması

Senegal, turnuvada D Grubu kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana ile karşılaşacak.

