Ismail Jakobs ve Cherif Ndiaye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası Kadrosunda
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik turnuva kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ile Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye de yer aldı.
Turnuva Detayları
Organizasyon, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
Senegal'in Gruplandırılması
Senegal, turnuvada D Grubu kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Benin ve Botsvana ile karşılaşacak.
