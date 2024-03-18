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İsmail Kartal'dan skandal maç sonrası açıklama: Oğluma bile vurmuşlar!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelede yaşananlar gündemi salladı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, saha içindeki olaylara sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 01:04
İsmail Kartal'dan skandal maç sonrası açıklama: Oğluma bile vurmuşlar!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelede yaşanan olaylar sonrasında Teknik Direktör İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının maruz kaldığı saldırıyı dile getirirken, kendi oğlunun da saldırıya uğradığını duyurdu.

fenerbahçe

İsmail Kartal'ın ifadelerine göre, maç esnasında Fenerbahçe takımı hiçbir şekilde provokasyon yapmadı ve sahaya atılan maddeler nedeniyle oyunlarının etkilendiğini belirtti. Tribünlerden sahaya atılan maddelerin kendisinin de vücuduna isabet ettiğini ve oyunun bu şekilde devam etmesinin zor olduğunu ifade etti.

Takımının mücadelesine ve performansına değinen Kartal, son dönemdeki başarılı performanslarına rağmen bu gibi olaylarla karşılaşmanın üzücü olduğunu belirtti. Özellikle Trabzonsporlu oyuncuların Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra saha içinde sevinç yaşadıklarını ancak hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmadıklarını hatırlatarak, benzer şekilde kendilerinin galibiyet sonrası yaşanan olaylara anlam veremediklerini dile getirdi.

Kartal, sahaya atılan maddelerin oyuncularının kafasına ve vücuduna isabet ettiğini, maçın 60. dakikasında yaşananlar nedeniyle maçın tehiri ya da iptali gerektiğini ancak bu durumun gerçekleşmediğini ifade etti. Kendisinin de vücudunda şişlikler oluştuğunu ve oğlunun da saldırıya maruz kaldığını belirterek, bu tür olayların sporun ve futbolun ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

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