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İsmail Nezir, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

İsmail Nezir, Norveç'teki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 22:39
İsmail Nezir, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

İsmail Nezir'in Başarısı Norveç'te Taçlandı

Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı sporculardan biri olan İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kariyerinin En İyi Derecesi

Bergen şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli finalinde yarışarak kariyerinin en iyi derecesi olan 48.33 ile podyumda yer aldı. Bu sonuç, genç atletin uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.

Dünya Şampiyonası Barajını Geçti

Ayrıca İsmail Nezir, bu mükemmel performansı ile Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardı. Bu başarı, onun gelecekteki uluslararası yarışmalardaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre, İsmail Nezir'in bu başarısı, Türk atletizm camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Milli atlet İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş...

Milli atlet İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

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