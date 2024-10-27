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İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Geçirdik

Sipay Bodrum FK'nın teknik direktör İsmet Taşdemir, Fenerbahçe'ye karşı oynanan zorlu maçı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:49
İsmet Taşdemir: Zor Bir Maç Geçirdik

Sipay Bodrum FK Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Zorlu Bir Deplasman Mücadelesi

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında alınan golün takımın moralini bozduğunu dile getiren Taşdemir, "Her açıdan zor bir maçtı. Talihsiz, bireysel hatadan yediğimiz bir gol gardımızı düşürdü. Bir ara toparladık, geçişleri iyi yapan bir takımız ama burada zorlandık. Fenerbahçe'nin arka bölgesi iyi oyunculardan kurulu" şeklinde konuştu.

Oyuncu Gelişimi ve Gelecek Hedefler

Bodrum FK'nın birçok oyuncusunun Süper Lig'de ilk defa mücadele ettiğini belirten Taşdemir, "İkinci yarıda golü yiyince maç koptu. Yapabildiklerimizi yeterince yapamadık. Maalesef mağlup ayrıldık. Bu maçı burada tamamlayıp önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Ligdeki Genel Durum

Ligde büyük takımların farkının açıldığına dikkat çeken İsmet Taşdemir, "Çoğu takımla makasın açık olduğunu söyleyebilirim. Ancak futbolun sahada oynandığına, iyi organize olan takımların farkı kapatacağına inanıyorum. Bu konuda Samsunspor'u tebrik ediyorum. Bir alt ligden gelen takımlar doğru bir şekilde geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Geliştirilmesi Gereken Noktalar

Takımın geliştirmesi gereken yönelere de değinen Taşdemir, "Sezon başından bu yana istatistiklerde topa sahip olma oranı en düşük takımlardan birisiyiz. Bunu geliştirmeliyiz. Bu maçtan önce ceza sahasında en fazla topla buluşan 3 takımdan birisiydik, ancak Çaykur Rizespor maçında 33 kez topla buluşup şut atamadık. Bunu geliştirmemiz lazım. Bugünkü kadroda 7 oyuncumuzla Trendyol 1. Lig'de mücadele ettik. Bu 7 oyuncunun 4'üyle TFF 2. Lig'de mücadele ettik. Gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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