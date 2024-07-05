İspanya, uzatmalarda Almanya'yı devirip yarı finale yükseldi

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dolu çeyrek final mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Almanya ve İspanya arasında oynanan karşılaşmada büyük bir mücadele sergilenirken, İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle Almanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



İSPANYA VE ALMANYA DEV MÜCADELEDE KARŞI KARŞIYA

EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde İspanya ve Almanya karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi olan Almanya, seyircisinin desteğiyle yarı finale yükselmeyi hedeflerken, İspanya ise güçlü rakibini mağlup edip son dört takım arasına adını yazdırmak istiyordu. Mücadele öncesi iki takımın da favori gösterilmesi, karşılaşmanın ne kadar çekişmeli geçeceğinin habercisi oldu.

İSPANYA İLK YARI FİNALİST OLDU

Turnuvanın ilk yarı finalisti olma hedefiyle sahaya çıkan İspanya, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi. Almanya ise ev sahibi olmanın avantajını kullanarak seyirci desteğiyle İspanya’yı zorlasa da, istediği sonucu alamadı. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maç, uzatmalarda İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve İspanya yarı finale yükseldi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan İspanya, 51. dakikada Dani Olmo’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Olmo’nun attığı bu gol, İspanya'nın moralini yükseltirken, Almanya'nın daha atak bir oyun sergilemesine neden oldu. Ancak Almanya, uzun süre İspanya'nın savunmasını aşmayı başaramadı.



Almanya, son dakikalarda baskısını artırarak İspanya'nın savunmasını zorlamaya başladı. 89. dakikada Almanya'nın genç yıldızı Florian Wirtz, attığı golle takımına eşitliği getirdi. Bu golle normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatma dakikalarına taşındı.



MERINO'DAN 119. DAKİKADA MÜTHİŞ GOL

Uzatma dakikalarında her iki takım da galibiyet için büyük bir mücadele sergiledi. Karşılaşmanın 119. dakikasında Mikel Merino, attığı harika golle İspanya'ya yarı final biletini getirdi. Merino’nun bu golü, hem takım arkadaşlarını hem de İspanya taraftarlarını büyük bir sevinç yaşattı.





YARI FİNAL HEYECANI 9-10 TEMMUZ'DA

İspanya, bu galibiyetle EURO 2024’te yarı finale yükselirken, Almanya turnuvaya veda etti. Yarı final maçları 9-10 Temmuz tarihlerinde saat 22.00'da oynanacak. İspanya'nın yarı finalde karşılaşacağı rakibi ise diğer çeyrek final maçlarının sonuçlarına göre belirlenecek.

İspanya, çeyrek finalde Almanya gibi güçlü bir rakibi geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde karşılaşacağı rakibi ise diğer çeyrek final mücadelelerinin sonuçları belirleyecek. İspanya'nın yarı finalde de aynı performansı gösterip göstermeyeceği ise merak konusu.



İSPANYA'NIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

İspanya, grup aşamalarını başarıyla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya gibi zorlu bir rakibi eleyerek yarı finale adını yazdıran İspanya, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. İspanya, bu başarısıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda final yolunda büyük bir adım atmış oldu.

İspanya, yarı finale yükselmenin verdiği moralle turnuvada büyük bir ivme kazandı. Yarı finalde de aynı başarıyı gösterip finale yükselmeyi hedefleyen İspanya, bu yılki turnuvanın en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. İspanya'nın finale doğru yapacağı yolculuk, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

EURO 2024’te çeyrek final heyecanı, İspanya ve Almanya arasındaki bu unutulmaz mücadele ile doruğa ulaştı. İspanya, bu galibiyetle birlikte yarı finalde de aynı performansı sergileyip sergilemeyeceği sorusunu akıllara getiriyor. Almanya ise turnuvaya veda ederken, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.