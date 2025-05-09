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İstanbul'dan Bursa'ya 'Doğaya Vakıf Ol' Bisiklet Turu

'Doğaya Vakıf Ol' etkinliği kapsamında bisikletçiler İstanbul'dan Bursa'ya pedal çeviriyor. Vakıflar Haftası'na özel düzenlenen tur dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:19
İstanbul'dan Bursa'ya 'Doğaya Vakıf Ol' Bisiklet Turu

İstanbul'dan Bursa'ya 'Doğaya Vakıf Ol' Bisiklet Turu

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğiyle düzenlenen "Doğaya vakıf ol" sloganındaki bisiklet turu heyecanla devam ediyor. Bu etkinlikte, 10 bisikletçi, İstanbul'dan Bursa'ya doğru pedal çevirerek Yalova'ya ulaştı.

Bisikletçiler Yola Çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkan katılımcılar, feribotla Yalova'ya geçtikten sonra Bursa'ya ulaşmak üzere pedal çevirmeye devam ettiler.

Vakıflar Haftası İçin Farkındalık

Tur programında gazetecilere açıklamalarda bulunan ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, etkinliğin 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası'na ithafen düzenlendiğini belirtti. Coşar, "Vakıflar Haftası'nda tarihi vakıf değerlerine farkındalık sağlamak amacıyla bu bisiklet turunu organize ettik. Bisikletçiler, bu sabah saat 9'da Üsküdar Bölge Müdürlüğü'nden hareket etti ve akşam Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacaklar. Yarın ise Bursa'nın tarihi mekanlarını ziyaret edecekler," şeklinde konuştu.

1 Milyon Meyve Fidanı Kampanyası

Coşar, ayrıca ÇEKUD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "1 milyon meyve fidanı" kampanyasının duyurusunun bu etkinlikle yapıldığını da açıkladı.

Gönüllülerin Katkısı

Tur kapsamında ÇEKUD çevre gönüllüleri Ahmet Talha Coşar ve Muhammed Berke Alaca da düşüncelerini paylaştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından "Doğaya vakıf...

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından "Doğaya vakıf ol" sloganıyla İstanbul'dan Bursa'ya bisiklet turu gerçekleştiren 10 bisikletçi Yalova'ya ulaştı. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkarak feribotla Yalova'ya geçen bisikletçiler, ildeki programlarının ardından Bursa'ya gitmek üzere pedal çevirdiler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından "Doğaya vakıf...

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından "Doğaya vakıf ol" sloganıyla İstanbul'dan Bursa'ya bisiklet turu gerçekleştiren 10 bisikletçi Yalova'ya ulaştı. İstanbul'un Üsküdar ilçesinden yola çıkarak feribotla Yalova'ya geçen bisikletçiler, ildeki programlarının ardından Bursa'ya gitmek üzere pedal çevirdiler.

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