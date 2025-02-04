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İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir'i 3-1 Yenerek 7. Galibiyetini Aldı

İstanbul Gençlikspor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir'i 3-1 mağlup etti ve 7. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:23
İstanbul Gençlikspor, Kuşgöz İzmir'i 3-1 Yenerek 7. Galibiyetini Aldı

SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dorukta

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında heyecan verici bir karşılaşma yaşandı. İstanbul Gençlikspor, ev sahibi olduğu maçta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Gençlikspor 3 - 1 Kuşgöz İzmir

Maç sonunda İstanbul Gençlikspor, rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla ev sahibi takım, ligdeki 7. galibiyetini elde etmiş oldu. Öte yandan, konuk ekip Kuşgöz İzmir, 16. yenilgisini yaşadı ve zorlu ligdeki mücadelesine devam etmek zorunda kalıyor.

Türk voleybolunda heyecanla ilerleyen bu lig, takımların performansına bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor. İstanbul Gençlikspor'un elde ettiği bu başarı, taraftarları arasında büyük sevinç yarattı.

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