İstanbul Tenis Eğitim Merkezi yenilenen altyapısıyla yeniden açıldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Eğitim Merkezi, kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı. Tesis, milli sporcuların kamp ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası standartlarda donatıldı.

Açılış töreni

Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, TTF yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Ceylan, Berk Albayrak, Eda Sevaioğlu Tan, Esra Hatipoğlu, İsmail Hakkı Kurt, milli tenisçiler Çağla Büyükçay, Pemra Özgen, Ergi Kırkın, Yankı Erel, Naz Albayrak ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Bakan Bak ve beraberindeki ekip açılış öncesinde tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları

Bakan Bak, törende çocukların enerjisinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Gerçekten her şeyi onlar için yapıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz." dedi ve Cumhuriyetin 102. yılına dair kutlamalara atıfta bulundu. Bak, Türk sporunda ve özellikle tenis altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti: "Türk tenisinde gerçekten müthiş bir tesis yapılaşmasını öngörüyoruz."

Bakan, Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin de yenilenip hizmete alındığını hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi organizasyonların düzenlendiğini ve Cumhurbaşkanı'nın spora verdiği desteğin önemine dikkat çekti. "Türkiye, Avrupa'da ve dünyadaki pek çok ülkeden daha ileri spor altyapısına sahip." ifadelerini kullandı.

Sosyal erişim ve altyapı hedefleri

Bakan Bak, sporun toplumu birleştiren gücüne vurgu yaparak tüm çocukların tesislere erişebilmesini hedeflediklerini aktardı. "Halkımız ücretsiz olarak tesislerimizden yararlanabiliyor." dedi ve "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında 12 milyon çocuğun yüzme öğrendiğini hatırlattı. Ayrıca padelin hızlı yayıldığını ve Sarıyer açısından önem taşıdığını belirtti.

Bak konuşmasını, "Biz bütün çocukların spor yapmasını istiyoruz" sözleriyle sürdürdü ve dezavantajlı bölgelerden gelen çocukların tesislere davet edildiğini vurguladı.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil: "Uluslararası standartta bir tesisle karşınızdayız"

Şafak Müderrisgil, İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nin Türk tenisinin geleceğine yön vereceğini belirtti. 2025 yılı planlarından, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan ve Ankara merkez tesisinin açılışından sonra İstanbul merkezinin de yenilenmiş haliyle hizmete alındığını ifade etti.

Müderrisgil, federasyonun "Herkes için tenis" vizyonu ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi: "Haydi Tenise" projesi ile 81 ilde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tenisi öğretmeyi, "Tenis Elçileri" projesiyle de tenis kültürünü yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Müderrisgil, tesisin yenileme çalışmalarının İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun gerçekleştirildiğini ve yapılan düzenlemeleri şöyle özetledi: toprak kortların zeminin tamamen yenilenmesi; tribünler, bordür taşları ve seyir terasının yeniden tasarlanması; padel kortlarının modernize edilmesi ve uluslararası standartta yeni bir padel kortunun tesise kazandırılması; personel ofisleri, idari bina, antrenör odası, soyunma odaları, banyolar ve dinlenme alanlarının baştan aşağı revize edilmesi. Ayrıca teknoloji entegrasyonu kapsamında Dijital Kort Rezervasyon Sistemi devreye alındı.

Tesisin modernize edilen özellikleri

Modernize edilen İstanbul Tenis Eğitim Merkezi, güçlendirilmiş altyapısı, yenilenen kortları ve sporcular ile tenisseverler için geliştirilen yaşam alanlarıyla İstanbul'u uluslararası tenis organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut padel kortları yenilendi ve uluslararası standartlarda yeni bir padel kortu eklendi; toprak kortların zemini tamamen yenilendi; tribün, bordür taşları ve seyir terası yeniden yapılandırıldı.

Tesisin organizasyon ve sporcu erişimine yönelik teknolojik yenilikleri arasında Dijital Kort Rezervasyon Sistemi yer alıyor. TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi, 25 bin metrekare arazi üzerinde, biri merkez olmak üzere 4'ü maç, 1 de antrenman kortu ile hizmet veriyor. Teknik altyapısı sayesinde uluslararası turnuvalara ve milli sporcuların kamp dönemlerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip.

Mesajlar ve teşekkürler

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Prof. Dr. Hasan Doğan açılış için gönderdiği telgrafta merkezin genç nesillerin tenise ilgisini artıracağına inandığını belirterek başarı dileklerini iletti. Tören sonunda tesisin açılışı için kurdele kesimi yapıldı ve yetkililer emeği geçenlere teşekkür etti.

