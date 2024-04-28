Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,45 -0,15%
EURO
34,83 -0,66%
ALTIN
2.427,5 0,14%

İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Hicham Amghar ve Sheila Chelangat'ın!

İstanbul'un koşu tutkunları Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda nefes kesen mücadeleye tanıklık etti: Faslı Hicham Amghar ve Kenyalı Sheila Chelangat zaferle ayrıldı!

Yayın Tarihi: 28.04.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 12:01
İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Hicham Amghar ve Sheila Chelangat'ın!

İstanbul'un koşu tutkunları için heyecan verici bir gün yaşandı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, adeta bir koşu festivaline dönüştü. Dünyanın en prestijli yarı maratonlarından biri olan etkinlik, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi.

Göz kamaştıran mücadelelerin yaşandığı yarışta, erkekler kategorisinde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat zaferi kucakladı. İstanbul'un tarihi mekânlarında gerçekleşen yarış, sporcuların ve seyircilerin büyük ilgisini çekti.

İstanbul Yarı Maratonu, sporun ve rekabetin yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunan unutulmaz bir deneyim yaşattı. Katılımcılar ve izleyiciler, yarış boyunca şehrin eşsiz manzaralarını keşfederken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissetti.

Hicham Amghar ve Sheila Chelangat'ın zaferi, İstanbul'un koşu tutkunlarını bir araya getiren bu muhteşem etkinliğin unutulmaz anları arasında yerini aldı.

istanbul

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan fitili ateşledi! Asgari ücrete zam yok destek var!

O emeklilerin maaşından 5000 TL kesilecek! SGK uzmanı kahreden haberi verdi

Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'lik süper kredi! Aynı gün içinde hesaba yatıyor

O illerde uykuları kaçıracak deprem paniği! Listede yaşadığınız il de olabilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

O illerde uykuları kaçıracak deprem paniği! Listede yaşadığınız il de olabilir!

Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'lik süper kredi! Aynı gün içinde hesaba yatıyor

Mevduatta rekor getiri! 3 banka devinden 25 Nisan'dan sonra bir ilk!

Uygun fiyata ankastre set geliyor! BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Bunu yapmayanın emekli maaşı artmayacak: İşte zamlı maaş alma formülleri

Yumurtanın tüm faydasını yok eden hata! Bilmeyenler yapmaya devam ediyor

KPSS 65 puan ile memur olmak hayal değil! Gelir İdaresi Başkanlığı başvuruları açtı

Bakan Işıkhan fitili ateşledi! Asgari ücrete zam yok destek var!

O emeklilerin maaşından 5000 TL kesilecek! SGK uzmanı kahreden haberi verdi

Ayda 34 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Memurluk hayali kuranlara müjde

Emekliler tası tarağı toplayıp bu ilçelere yerleşiyor! İşte nedeni

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! Böyle ödeyenler şimdi yandı