İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Hicham Amghar ve Sheila Chelangat'ın!

İstanbul'un koşu tutkunları için heyecan verici bir gün yaşandı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, adeta bir koşu festivaline dönüştü. Dünyanın en prestijli yarı maratonlarından biri olan etkinlik, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi.



Göz kamaştıran mücadelelerin yaşandığı yarışta, erkekler kategorisinde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat zaferi kucakladı. İstanbul'un tarihi mekânlarında gerçekleşen yarış, sporcuların ve seyircilerin büyük ilgisini çekti.

İstanbul Yarı Maratonu, sporun ve rekabetin yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunan unutulmaz bir deneyim yaşattı. Katılımcılar ve izleyiciler, yarış boyunca şehrin eşsiz manzaralarını keşfederken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha hissetti.

Hicham Amghar ve Sheila Chelangat'ın zaferi, İstanbul'un koşu tutkunlarını bir araya getiren bu muhteşem etkinliğin unutulmaz anları arasında yerini aldı.



