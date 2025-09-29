İtalya Başkonsolosluğu'nda 'MeeTürkItaly' Paneli — Montella'ya 'İtalyan Spor Elçisi' Ödülü

İtalya Başkonsolosluğu'nda 'MeeTürkItaly' paneli gerçekleştirildi

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle ve İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin organizasyonuyla İstanbul'da düzenlenen 'MeeTürkItaly' toplantısı, Venedik Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, İtalya Spor Günü kapsamında 'Zaferin Zirvesinde: Olimpiyatlarda İtalya' temasıyla ikinci kez düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğindeki programa; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya’nın olimpiyat madalyalı sporcuları judocu Alice Bellandi ve kürekçi Matteo Lodo ile çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreni: Montella'ya 'İtalyan Spor Elçisi' ödülü

Giorgio Marrapodi, etkinlik kapsamında Vincenzo Montella'ya 'Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi' ödülünü takdim etti. Montella ödülünü alırken şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım. Böylesine teşekkürlere alışık değilim. Tabii ki benim için gurur kaynağı. Giorgio sana teşekkür ederim. Sayın bakana teşekkürlerimi iletmeni rica edeceğim. Türkiye'ye müteşekkirim. Bana son derece önemli bir görev verdi. Benimle benzeyen bir ülkeyle karşılaşma imkanı buldum. EURO 2032 için iş birliğimiz devam edecek, bunun için de gurur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdiği için sayın başkana teşekkür etmek istiyorum."

Hacıosmanoğlu: Montella'yı 'tam Türk' yapacağız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada Montella için şunları söyledi:

"Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var. Hocam 'teşekkürlere alışık değilim' dedi ama Dünya Kupası için 80 milyonun teşekkürüne şimdiden hazırlıklı olmanı istiyorum. İnşallah hep beraber gideriz."

Montella'dan iş birliği vurgusu

Organizasyon öncesinde basın mensuplarına konuşan Vincenzo Montella, Türkiye'ye ve ev sahiplerine teşekkür ederek iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti. Montella, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Her şeyden önce gurur duyuyorum. Bu vesileyle sayın bakana ve büyükelçiye teşekkürlerimi sunmak isterim. Katkıda bulunacağım için ve böyle bir gecede bulunduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. İş birlikleri sayesinde bu ülke giderek benim de ülkem olmaya başladı."

Montella ayrıca EURO 2032 hakkında, "İtalya ve Türkiye, kültürleri ve gelenekleri açısından birbirine benzeyen ülkeler. Dolayısıyla burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu iş birliğinin önümüzdeki çalışmalarla gelişeceğini ve kültürel alışverişimizin daha da artacağını düşünerek mutluluk duyduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu'ndaki Venedik Sarayı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.