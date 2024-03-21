İtalya'da Icardi krizi: Bonservisi dahi belli oldu

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı geriden gelerek 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada iki golle fark yaratan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, İtalya'da futbol gündemini salladı.

Bu sezon oynadığı 38 maçta 23 gol atan ve 11 asist yaparak toplamda 34 gole doğrudan katkı sağlayan 31 yaşındaki oyuncu, son iki sezondur üstün bir performans sergiliyor. Bu etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Icardi, İtalyan futbolseverlerin radarına girdi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport, Milan'ın gol yollarında yaşadığı sıkıntılara çare olabilecek bir öneride bulundu.

Milan'ın hücum hattına güç katacak olan Icardi'nin transferi, İtalyan basınında da geniş yer buldu. La Gazzetta Dello Sport'un Milan'a çağrısı, Icardi'nin Milan kariyerine dönüş yapabileceği spekülasyonlarını beraberinde getirdi. Milan'ın önümüzdeki dönemde nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

AC MILAN'IN YENİ TRANSFER HEDEFİ: MAURO ICARDI!





La Gazzetta Dello Sport'un Sebastiano Vernezza imzasıyla yayınlanan haberinde, Milan'ın hücum hattındaki olası değişimlere ve transfer spekülasyonlarına odaklanıldı. İşte haberde yer alan ifadeler:

"Giroud'nun muhtemel vedası, Milan için yeni bir santrfor arayışını başlatıyor: Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın radarında olsa da, uygun bonservisli ve gol atmaya devam eden Mauro Icardi, Milan'a seve seve dönebilir. Üstelik, Icardi daha önce Pioli ile çalışmıştı."

"Olivier Giroud'un kariyerini Amerika'da sonlandırması bekleniyor. 37 yaşında, neredeyse 38 yaşında, bu kararın saygıyla karşılanması gerekiyor. Milan, hücum hattında neredeyse 40 yaşında bir oyuncuya bağlı kalmak istemeyebilir. Giroud için teşekkür ediyor ve geleceği için başarılar diliyoruz. Giroud'un yerine düşünülen birkaç isim var, ancak özellikle Benjamin Sesko ve Jonathan David ön plana çıkıyor. Ancak bu oyuncuların yüksek bonservis bedelleri ve Premier Lig'den gelen yoğun ilgi dikkate alınmalı. Bologna'dan Joshua Zirkzee de listede yer alıyor. Onunla, güvenilir bir seçenekte bulunuruz, zira futbol yetenekleri zaten kanıtlanmıştır. Ancak, Icardi'nin neden transfer edilmediği sorusu akıllara geliyor."

Galatasaray'ın 20 milyon Euro'dan fazla bir fiyatla Arjantinli yıldızı elden çıkarması muhtemel görünüyor. İki sezondur Galatasaray forması giyen ve golcülüğüyle dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, Türkiye'de adeta fırtına gibi esiyor. 31 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giydiği 64 resmi maçta 46 gol atarken, bunlardan altısını Avrupa kupalarında kaydetti. Son golünü ise geçtiğimiz Pazar günü Türkiye Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı kaydetti. Icardi, 31 yaşında olmasına rağmen formunu koruyor ve sağlam bir performans sergiliyor. 2023 Temmuz'unda Galatasaray'a katılan Icardi, 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve yıllık 10 milyon Euro kazanıyor. Futbol piyasası onun değerini yaklaşık 20 milyon Euro olarak tahmin ediyor. Bu nedenle, Galatasaray'ın daha fazla bir bedel talep etmesi anlaşılabilir ve finansal açıdan da sürdürülebilir bir hamle gibi görünüyor.

AC Milan'ın gelecek teknik direktörü belirsizliğini korurken, eğer Stefano Pioli görevde kalırsa, Icardi'nin transferi gündeme gelebilir. Icardi, Pioli yönetiminde 2016-17 sezonunda Serie A, Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda forma giydiği 24 resmi maçta 15 gol atmış ve yedi asist yapmıştı. Bu istatistikler, Icardi'nin takım arkadaşları için nasıl pozisyon alacağını ve hareket edeceğini iyi bildiğini gösteriyor. Pioli'nin Icardi'yi tanıması, transferin olasılığını artırıyor. Milan'ın sağ kanadından Pulisic ve sol kanadından Leao'nun da sürekli hücuma katkı sağlayacağı göz önüne alındığında, Icardi'nin Milan'a büyük bir katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Eski Interli Icardi'nin Milan'a transferi tartışmaları beraberinde getirebilir, ancak Milan'ın tarihinde benzer geçişler ve değişimler yaşandı. Icardi'nin Milan'a gelmesi, Milan taraftarlarında heyecan uyandırabilir. Icardi'nin Milan'a dönüşünde ona rehberlik edecek kişi ise Ibrahimovic olabilir. Ancak, Icardi'nin kariyeri boyunca yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, bu desteğe ihtiyaç duymayabilir. Icardi'nin Milan'a dönmesi için şehrin kendisi ve ailesi için hoş bir geri dönüş olabilir. Eşi Wanda Nara'nın da değiştiği ve olgunlaştığı gözlemleniyor. Icardi, dış etkilerden etkilenmediğini sahada gösterdi ve performansıyla konuşuyor. Icardi'nin Milan'a transfer olması tamamen mümkün ve heyecan verici bir senaryo olarak görülüyor. Bu transfer, Milan taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratacak ve ilk derbiyi hayal etmek bile keyifli olacak.