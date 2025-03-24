İtalya Serie A'da VAR Deneyimi: Pozisyonlar Dev Ekranlarda Gösterilecek

Serie A, VAR uygulamasını şeffaflaştırmak için dev ekranlardan pozisyon gösterme uygulamasına geçiyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:59
İtalya Serie A'da VAR Deneyimi: Pozisyonlar Dev Ekranlarda Gösterilecek

İtalya Serie A'da VAR Uygulamalarında Yenilik

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) yönetimi, VAR uygulamasında önemli bir yenilikle karşımıza çıkıyor. 30. hafta maçları itibarıyla, VAR tarafından incelenen pozisyonlar statların dev ekranlarında gösterilecek.

Şeffaflık Artıyor

Bu gelişme ile birlikte, seyircilerin oyun içindeki tartışmalı anlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları hedefleniyor. Serie A'nın resmi açıklamasına göre, video yardımcı hakem (VAR) uygulaması sayesinde, futbolseverler anında bu pozisyonları görerek hakem kararlarını daha iyi anlayacaklar.

İtalya Kupası'nda Deneysel Uygulama

Bunun yanı sıra, bu sezon İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da tartışmalı pozisyonların hakem tarafından açıklanması için mikrofon kullanılarak deneyler yapılacak. Hakemler, üzerindeki mikrofon aracılığıyla kararlarını hem tribünlerdekilere hem de televizyon başındakilere aktaracak.

Serie A CEO'sundan Açıklama

Serie A CEO'su Luigi De Siervo, İtalyan futbolunda VAR sisteminin işleyişini daha şeffaf hale getirmek için bu yenilikleri hayata geçirdiklerini belirtirken, uygulamanın futbolseverler açısından büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Unutulmamalıdır ki, İtalya Serie A'da VAR sistemi, 2017-2018 sezonundan bu yana aktif olarak kullanılmaktadır.

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