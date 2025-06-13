İzmir'de Dünyanın En Heyecan Verici Motosurf Şampiyonası Başlıyor

Dünya Motosurf Şampiyonası 21-22 Haziran'da İzmir'de

Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan Dünya Motosurf Şampiyonası, 21-22 Haziran tarihlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşecek. Organizasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Çeşme Altınkum plajında gerçekleştirilecek.

80 Yarışmacı, 16 Ülke

Şampiyonaya, 16 ülkeden toplamda 80 yarışmacı katılacak. Bu kategoriler arasında 7 farklı branş yer alırken, yarışmada 5 Türk sporcunun da mücadele edeceği belirtildi.

Yeni Bir Başlangıç İçin Bir Araya Gelindi

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonanın tanıtımı için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaptı. Kasapoğlu, "Bu organizasyon Türkiye'de ilk kez düzenleniyor ve bu çerçevede hem motosiklet alanında hem de su sporlarında yeni bir açılımı gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa ise bu önemli organizasyonu İzmir'de gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şampiyonanın Türkiye'nin spor turizmine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'de ilk kez yapılacak Motosurf Dünya Şampiyonası, 21-22 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek. İzmir'de bir otelde şampiyonanın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası protokol üyeleri ve sporcular birlikte fotoğraf çektirdi.

Türkiye'de ilk kez yapılacak Motosurf Dünya Şampiyonası, 21-22 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek. İzmir'de bir otelde şampiyonanın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası protokol üyeleri ve sporcular birlikte fotoğraf çektirdi.