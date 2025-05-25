İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı

İzmir Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Sona Erdi

İzmir Valiliği himayesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarında, dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Argeus Travel ve Events ile Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Ödemiş ilçesinin Birgi Mahallesi'nde yapıldı. İlk gün 80, 50 ve 30 kilometrelik parkurlar koşulurken, ikinci gün ise 15 ve 5 kilometrelik koşular ile çocuk koşusu gerçekleştirildi.

Ödül Töreni ve Tarihi Vurgusu

Yarışların sona ermesinin ardından ödül töreni, parkurların tamamlandığı meydanda yapıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, törende bölgenin Milli Mücadele dönemindeki önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Efeler, Küçük Menderes Havzası'nı çevreleyen sıradağlardaki karargahlarında, düşman bu yurdu terk edinceye kadar mücadele yürüttü. Bu topraklar sadece doğal güzellik değil, tarihi ve kültürel mirası barındırıyor."

Elban, ayrıca Efeler Yolu'nu dünyaya tanıtma çabalarının süreceğini ve etkinliğin geliştirilerek devam etmesini istediklerini belirtti. 17 Haziran'da gastronomi etkinliği ve sonbaharda foto safari ile bisiklet turu düzenleneceğini ifade etti.

Çifte Nikah Töreni Renklilik Katı

Etkinlik sırasında Emel Güngör ve Melih Nal çiftinin nikah töreni yapıldı. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener tarafından kıyılan nikahın şahitliğini Vali Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu yaptı. Vali Elban, çifte mutluluk dileyerek Efeler Yolu pasaportu hediye etti.

Katılımcılardan Olumlu Geri Dönüş

Efeler Yolu Ultra Trail'de 80 kilometreyi kadınlarda Rojda Sezer, erkeklerde ise Cevdet Alyılmaz kazandı. Diğer kategorilerde ise sırasıyla: 50 kilometrede kadınlarda Beyza Güzel, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, 30 kilometrede kadınlarda Gülşen Çerçi, erkeklerde Helio Fumo, 15 kilometrede kadınlarda Selma Altundiş, erkeklerde Mehmet Aydıngör, 5 kilometrede kadınlarda Gülçin Nayman, erkeklerde Mustafa Erdem.

Cevdet Alyılmaz, parkurun zorlu ama keyifli olduğunu vurgularken, "Bozdağ'da hiç görmediğim yerleri gördüm. Mutlaka görülmeli." dedi. Rojda Sezer ise organizasyonu başarılı bulduğunu ifade ederek, "Parkur zordu ama çok keyifliydi. Herkesin bunu yaşaması gerekiyor," şeklinde konuştu.

İzmir Valiliği himayesinde, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Süleyman Elban tarafından verildi.

İzmir Valiliği himayesinde, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Süleyman Elban tarafından verildi.