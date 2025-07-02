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İzmir'de Türkiye Kick Boks Şampiyonası Heyecanı Başladı

İzmir, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 81 ilden 6 bin sporcu yarışıyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:55
İzmir'de Türkiye Kick Boks Şampiyonası Heyecanı Başladı

Türkiye Kick Boks Şampiyonası İzmir'de Başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de açılış töreniyle başladı.

Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen açılışta konuşan federasyon başkanı Salim Kayıcı, İzmir’de böyle büyük bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kayıcı, “Türkiye Kick Boks Milli Takımımız, takım halinde dünya, Avrupa, İslam Oyunları ve Uluslararası Akdeniz şampiyonudur. Yani bizim kıracağımız rekor kalmadı,” dedi.

Şampiyonanın sonunda milli takımlara sporcu seçimi yapılacağını da vurgulayan Kayıcı, genç sporculara ışık tutacak bu organizasyonun, aynı zamanda yaz spor okullarının da açılışı olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise 6 bin sporcunun kıyasıya mücadele edeceğini belirterek ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından başlayan müsabakalara, bugün de devam edileceği belirtildi. Şampiyona, 12 Temmuz’da sona erecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de...

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Dün başlayan müsabakalara bugün de devam edildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de...

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Dün başlayan müsabakalara bugün de devam edildi.

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